無畏疫情衝擊，有巢氏房屋持續逆勢展現堅強實力，今年前4月已新展超過25店，全台店數穩健邁向350店。有巢氏房屋連續3年平均每9天新開1家店，這3年來整體業績及聯賣業績年成長率皆高達30%，2019年聯賣業績更是2018年的1.6倍。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，有巢氏房屋「社區專家」鮮明的品牌定位，加上永慶房產集團挹注資源，打造系統平台、科技工具，加上深度聯賣機制，幫助加盟店東穩健發展、永續經營，吸引各品牌的加盟店東爭相加入，尤其是在中台灣以超過百店規模穩坐中台灣第一品牌。

有巢氏房屋自5月份起加入「實價登錄3.0」行列，提供成交行情資訊揭露至門牌。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，永慶房屋、永慶不動產陸續推出「實價登錄3.0」，獲各界高度肯定，全台有巢氏房屋的店東們也都很認同孫慶餘董事長的理念，做為房仲從業人員應提供透明的資訊，積極保障消費者權益，才是永續經營的王道。因此，透過各區經營管理委員會連署爭取加入實價登錄3.0行列。

莊志成表示，集團總部也快速投入資源，整合資訊與系統，現在消費者上有巢氏房屋網站，或到全台有巢氏房屋門店，都可索取社區房價一覽表。莊志成分析，許多加盟主創業加盟，希望拿回人生主導權，打造一個能傳承和持續擴大的永續事業，幫助自己和員工獲得更快樂自在的生活。這與永慶房產集團理念相同，利用科技工具、系統平台提升服務效率是時代所趨，而堅持保障消費者權益更是贏得客戶信賴與人才認同的關鍵。這次小巢推出「實價登錄3.0」服務，就是全台有巢氏房屋夥伴們持續展現以客戶優先的服務理念，持續領先其他同業。

(時報資訊)