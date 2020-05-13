台灣今年大型太陽能案場已陸續動工，其中包括彰濱工業區180MW、台糖400MW及台電150MW等，為模組製造商帶來商機，台灣最大模組製造廠元晶(6443)雖然第1季表現不如預期，但是第2季營運看好。

元晶第1季營收10.05億元，因疫情關係，雖較去年同季減少17.40%，毛利率0.75%，母公司業主淨損4.62億元，每股淨損1.22元，但隨著缺料危機解除，加上大型案場陸續開出，4月營收創今年以來新高，回升至4.046億元。

因受武漢疫情的影響，元晶自農曆春節過後，約有2周因為原物料供應影響，生產稼動率較低，但於3月起生產銷貨皆已恢復正常，前3月平均月營收3.35億元，表現維持相對平穩，雖受2月農曆過年以及原物料短缺所影響，整體生產成本上升，但第1季營業毛利仍為正數，整體毛利率仍優於去年第4季。

自3月開始，因新冠肺炎導致多國封城，全球太陽能裝置量呈現疲弱，預估國際市場整體復甦須等到第2季末。

元晶於2018年已陸續將海外銷售重心轉移回台灣銷售，新冠肺炎對營運影響不大，預估第2季模組廠稼動率有望達95%以上，後續訂單動能平穩看漲。

但由於元晶新竹電池廠之產能為屏東模組廠的2倍，並考量海外電池市場變化起伏較大，恐造成電池生產與銷售上的不確定性，故將閒置的老舊電池產線設備於第1季進行減損3.81億元，一方面遵循國際會計準則、公司治理及資產財務透明健全的原則，另一方面減輕未來每月老舊設備攤提的包袱。

本次資產減損對該公司的毛利及現金流無影響，但卻對後續的獲利給予有力的定心丸。市場推估，隨著疫情趨緩，公司後續成長量能激增，加上資產體質的調整，樂觀看待元晶於第2季開始的整體表現。

(時報資訊)