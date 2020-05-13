車市龍頭和泰車(2207)第一季銷售量持續增加，總收入創574億元的同期新高，獲利更是創下歷史新高，EPS達6.35元，登上上市車商每股獲利王座。

國內車市今年首季續旺，單季掛牌數10萬4,046輛，較去年同期成長8.2%。其中和泰車單季掛牌數3.55萬輛，年增率高達19.4%，為最大推手。

和泰車今年首季合併收入574.37億元，較去年同期大幅增長約33.7%，創歷史次高。淨利40.77億元，淨利歸屬母公司業主34.66億元，年增率約38.5%，且創新高，EPS也登上6.35元新高峰。

裕隆集團裕日車(2227)則因受疫情衝擊對岸車市，大陸轉投資東風日產汽車營運不利，拖累裕日車首季獲利年減88%，僅1.79億元，創歷史單季獲利新低。裕日車的上市車商每股獲利王座，今年首季被和泰車竄位。

裕日車董事會通過第一季財報。單季合併營收73.01億元、年減約16.7%，營業利益239.8萬元、年減99%；大陸轉投資貢獻的業外收益僅2.26億元、年減約85%；稅後淨利1.79億元、年減88%，EPS為0.6元，低於去年同期的5.05元。

(時報資訊)