《其他電子》金寶新總經理陳威昌出線 17:392020/05/13 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金寶(2312)開董事會，決議聘請陳威昌擔任金寶電子總經理，負責整體營運，領導團隊於既有全球佈局基礎上，積極拓展國際新客戶，在全球市場發揮競爭力與關鍵影響力。 陳威昌畢業於海洋大學電子工程學系，曾在集團內擔任資深副總經理，擁有電腦相關產品20多年經驗，涵括產品研發、設計、國際業務等具多專業功能的優越資歷，深得客戶信任。 上任後將以運籌全球佈局、拓展國際市場、落實紮根公司良好企業文化，進而使公司能永續發展為首要任務，鞏固金寶作為全球領導品牌首選製造商的優勢。 (時報資訊) #全球 #金寶 #威昌 #擔任 #全球佈局 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯豐預期全球經濟呈現U型復甦 22:172020/05/09 財經 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 《其他電子》金寶新總座呼之欲出 確定非許介立接班 11:592020/05/12 財經 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 全球救經濟 多重資產穩中求勝 04:102020/05/13 投資理財 金寶駙馬沈軾榮傳與女高管「不正常」 老董許勝雄震怒拔婿 09:262020/05/13 社會 爆內幕！許勝雄怒拔金寶駙馬 女婿這動作小心了 10:472020/05/13 財經 《台北股市》MSCI台股權重 3大市場指數全遭調降 12:162020/05/13 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 12:442020/05/13 財經 《國際產業》首季營收持穩 快桅警告今年全球貨櫃需求萎縮 15:402020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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