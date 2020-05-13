金寶(2312)開董事會，決議聘請陳威昌擔任金寶電子總經理，負責整體營運，領導團隊於既有全球佈局基礎上，積極拓展國際新客戶，在全球市場發揮競爭力與關鍵影響力。

陳威昌畢業於海洋大學電子工程學系，曾在集團內擔任資深副總經理，擁有電腦相關產品20多年經驗，涵括產品研發、設計、國際業務等具多專業功能的優越資歷，深得客戶信任。

上任後將以運籌全球佈局、拓展國際市場、落實紮根公司良好企業文化，進而使公司能永續發展為首要任務，鞏固金寶作為全球領導品牌首選製造商的優勢。

(時報資訊)