統一(1216)首季合併營收1082.91億元，年成長0.5%，雖然本業滿足市場民生需求，獲利穩定，但部份轉投資仍受疫情而影響獲利，首季歸屬母公司本期淨利44.68億元，年衰退15.3%，EPS為0.79元，較去年同期0.93元減少0.14元。

統一轉投資的統一中控本期淨利4.24億元人民幣，年成長11.4%，主要關鍵在秉持健康操作、優化產品新鮮度管理的政策基礎上，順應消費者與市場環境變化，適時調整銷售方案與產品供需，推升本期淨利仍較去年同期成長。

另外，統一轉投資統一超商本期淨利25.54億元，年衰退12.2%，主要是因為去年同期轉投資事業認列一次性財政返還，若排除此影響，稅前淨利仍持平。

另外轉投資方面，統一實業受疫情影響飲料包裝業務及鐵產品營收及毛利減少因素，本期虧損0.9億元，較去年同期減少2.19億元。台灣神隆因學名藥用原料藥及新藥委託開發製造營收及毛利減少因素，本期淨利0.35億元，年衰退54.9%。

(時報資訊)