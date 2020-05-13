新冠肺炎疫情帶動遠距離辦公、線上學習需求，「UBN全球商業網」也積極搶佔商機，自行研發的《NOWON遠距工作管理系統》週三對外發表。總裁林暉指出，目前有超過1000名的使用者試用，將開始朝企業戶推廣，未來目標希望達到50萬名客戶。

「UBN全球商業網」推出全方位的《NOWON遠距工作管理系統》（Distance Working Management System），不論是對外的客戶或公司內部的遠距視訊會議操作，皆能以高品質的遠距工作管理服務，提供安全又完善的全新遠距工作體驗。

Nowon遠距工作系統有會議通知、上傳圖文影音會議資料功能，可完整保存會議召開前的修改記錄，並提供與會人員共同編寫會議記錄，同步產生待辦事項，縮減會議記錄彙整時間，效率大提升。

林暉強調，目前很多遠距軟體都只有視訊會議，《NOWON遠距工作管理系統》加入管理功能，讓整個功能更齊全。

在疫情的延燒下，為全力協助全球社會有效運用科技進行數位防疫，UBN全球商業網釋出兼顧企業營運與家庭健康的防疫雙利器專案，除提供企業必備的《NOWON遠距工作管理系統》，同時響應農委會提倡「防疫期間宅在家，植栽花卉讓您心情佳」的理念，加贈居家防疫的心靈療方《林惠蘭種子盆栽藝術》精裝書。

(時報資訊)