新冠肺炎疫情負面衝擊顯現，PCB廠-燿華(2367)第1季稅後盈餘為1267萬元，年減93.8%，單季每股盈餘為0.02元，由於歐美疫情重創消費市場，燿華保守看待第2季營運，預估第2季營運將較第1季下滑。

新冠肺炎疫情全球延燒，衝擊到消費性產品及車用產品，致使燿華今年上半年業績受到劇烈影響，燿華第1季合併營收為36.32億元，年減24.82%，營業毛利為5.03億元，年減33.55%，單季合併毛利率為13.87%，年減1.8個百分點，稅後盈餘為1267萬元，年減93.8%，每股盈餘為0.02元。

由於新冠肺炎自3月在歐美地區大爆發，歐美各國封城封國，實體店面及車廠多處於關閉門市與停工，燿華4月合併營收下滑至7.76億元，年減58.35%，創下88個月以來新低，累計前4月合併營收為44.08億元，年減34.16%，由於客戶訂單疲弱，燿華保守看待第2季營運，燿華預估，第2季營運將低於第1季。

在南通新廠部分，目前燿華南通新廠已進入量產，預計6月底搬遷完成。

燿華108年合併營收為224.18億元，年成長14.73%，營業毛利為50.5億元，年成長86.55%，合併毛利率為22.53%，年增8.67個百分點，稅後盈餘為17.35億元，年成長1.64倍，每股盈餘為2.8元，為96年以來新高；公司董事會決議每股配息0.8元。

(時報資訊)