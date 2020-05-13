銘傳大學學生在德明湖進行水上活動課程之一。（銘傳大學提供）

銘傳大學學生在德明湖進行水上活動課程之二。（銘傳大學提供）

銘傳大學學生進行攀岩活動課程。（銘傳大學提供）

銘傳大學台北、桃園校區200名學生分6梯次到金門分部進行跨校區教學課程，在獨木舟、立式划槳、鐵馬遊和植栽花草中，體驗不一樣的紓壓與療癒，分享「我是銘傳人」獨有的學習樂趣。

銘傳大學秘書長兼金門分部主任樊中原表示，銘傳大學有台北、桃園、基河、美國、金門5大校區，其中，金門校區以打造「海上樂園」為亮點，近2年完成德明湖整治工程，讓它成為舉辦龍舟賽的好地方外，學子可以在湖中進行風帆、獨木舟、立式划槳等水上活動，校區內還可以打高爾夫球、攀岩，校園景致十分怡人，校方綜合各項特色規畫「休閒與流行文化」微學分課程。

樊中原表示，這項跨校區教學體驗課程非常受歡迎，開放報名馬上秒殺，未來將進一步研擬擴大體驗課程，並與各大專院校合作，共推赴金門進行短、中期的體驗課程，讓更多青年學子實地了解金門，也有行銷金門的執行效果。

第1次嘗試乘獨木舟的國際企業學系大四學生馬夏瑋表示，在台北無法體驗這些活動課程，現場不但有充足安全設備，還有專業指導教練，讓人留下深刻的體驗心得，希望還有機會再來金門。

新媒體暨傳播管理學系二年級學生陳文欣則表示，跨校區移地教學讓大家有機會轉換環境學習，以及體驗其它科系開設的課程，尤其在生活步調悠閒的金門，更讓人有遠離城市喧鬧的愜意，連寂靜夜晚的蟲鳴都十分悅耳動聽。

校方表示，「玩中學，學中玩」的體驗課程，讓同學在多種水上活動和用手機拍微電影、新聞產製與媒體識讀、電台節目製作中，有跨校區的移地學習收穫，未來將進一步優質化相關課程，讓更多同學也有體驗的機會。

(中時 )