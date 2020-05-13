新冠肺炎疫情對經濟的衝擊已經浮上檯面。英國政府今天發布數據，今年第一季國內生產毛額GDP比去年同期萎縮2%，創下2008年金融海嘯以來的單季最大縮減紀錄！

財政大臣蘇納克坦言，對數據並不驚訝，他說，英國「非常可能」已深陷重大衰退之中；這正是政府採取前所未見行動，支持創造就業機會，收入和百姓生計的原因。

國家統計局數據顯示，因新冠肺炎採取的封鎖措施，對英國的經濟活動產生立即衝擊。雖然對於工商業和個人的防疫限制措施，是到3月中旬才啟動，但足以讓3月經濟產出驟降5.8%。

(中時 )