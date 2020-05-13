疫情重創經濟 英國第一季GDP萎縮2％ 17:472020/05/13 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國已開始分階段重啟經濟，但最新數據顯示，第一季國內生產毛額GDP大幅滑落2%。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情對經濟的衝擊已經浮上檯面。英國政府今天發布數據，今年第一季國內生產毛額GDP比去年同期萎縮2%，創下2008年金融海嘯以來的單季最大縮減紀錄！ 財政大臣蘇納克坦言，對數據並不驚訝，他說，英國「非常可能」已深陷重大衰退之中；這正是政府採取前所未見行動，支持創造就業機會，收入和百姓生計的原因。 國家統計局數據顯示，因新冠肺炎採取的封鎖措施，對英國的經濟活動產生立即衝擊。雖然對於工商業和個人的防疫限制措施，是到3月中旬才啟動，但足以讓3月經濟產出驟降5.8%。 (中時 ) #英國 #GDP #萎縮 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 日3月家庭支出 創5年最大減幅 04:102020/05/09 全球財經 利率約二年多來新低 國內美元聯貸案利率 破2％ 04:102020/05/09 金融．稅務 黃爾玲養育視障兒 韓國瑜表揚 04:102020/05/09 地方新聞 英國新冠病死數突破4萬 近萬人來自養老院 22:162020/05/12 國際 全球救經濟 多重資產穩中求勝 04:102020/05/13 投資理財 《商情》需求疑慮，打壓周二LME期鉛跌2％ 10:002020/05/13 財經 疫情危機惡化 IMF將再下修全球GDP萎縮3％預測 11:512020/05/13 兩岸 《國際經濟》受封鎖令影響 英國首季GDP季減2％ 15:062020/05/13 財經 《國際產業》首季營收持穩 快桅警告今年全球貨櫃需求萎縮 15:402020/05/13 財經 肌萎症2兄弟同獲總統教育獎 媽媽獲慈暉獎 16:132020/05/13 社會 國際熱門新聞 中日又變卦？日這些舉動 陸媒嘆「風月同天」回不去了 - 國際 男大生遊北韓竊金正恩海報！勞改17月腦損亡 法院下令公開7億凍結資產 - 國際 病毒步步逼近也不怕？川普死不戴口罩原因曝光了 - 國際 與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 - 國際 美版陳時中直打臉川普：缺一關鍵 過早解封下場慘 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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