金悅軒推出的拌麵禮盒內除了日曬的刀削麵外，還附有一罐有行政主廚黃志龍親手調配、用料實在的極品干貝XO醬，以及一罐辣椒醬。（馮惠宜攝）

在危機中洞見真功夫！台中粵菜名店金悅軒因應疫情推出拌麵禮盒，以店內頗獲好評的極品干貝XO醬、嗆辣潮式辣椒醬搭配日曬刀削麵組合而成的拌麵禮盒，堪稱市場首見XO醬拌麵，精緻包裝的拌麵禮盒6麵2醬訂價580元首購特價500元，首批1000份推出一天即完售，等於單日就進帳50萬元。

在新冠病毒疫情助長下宅經濟熱到發燙，拌麵、水餃等方便食品大賣，金悅軒在此時推出拌麵禮盒，其實是準備已久，金悅軒創辦人羅文貴指出，金悅軒行政總主廚黃志龍親手調配的極品干貝XO醬、嗆辣潮式辣椒醬一直是店裏港點、熱炒等菜色的最佳佐料，過去每逢年節推出的XO醬禮盒也經常一推出就被搶購一空。

羅文貴和太太李茂萍愛旅行更愛美食，6年來陸續開了金悅軒、金苑茶餐廳、金粥道等一系列美食餐廳，把港澳地區名店名菜全都匯聚上菜，李茂萍從藝人曾國城推出的曾拌麵獲得啟發，加上不斷有消費者反應店裏的XO醬、辣椒醬光是拿來拌麵就很對味，於是思考推出XO醬拌麵，為此更是尋找合適搭配的麵食，經過不斷試吃、比較，最後選擇採溫室日曬的刀削麵體，搭配醬油、花椒油以及XO醬，吃起來鮮香麻辣，愈吃愈ㄕㄨㄚ、嘴。

金悅軒拌麵禮盒日前推出，透過臉書粉絲頁一上架，不到一天1000份即已被訂購一空，第二批預計端午前出貨，價格調整到一盒580元，兩盒1000元，目前也湧入近400組訂單，不少消費者反應，光是這瓶XO醬和辣椒醬就相當超值了，送禮自用兩相宜啦。

(中時 )