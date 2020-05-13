疫情在日、德、韓等國因防疫措施鬆綁後，陸續出現群聚感染。加上，美中兩國關係再陷緊張，不安的情緒再度籠罩華爾街，導致美股今晨重挫457.21點。台股早盤受美股收黑拖累，以下跌18.46點開出，隨後指數在平盤下震盪，10點過後指數由黑翻紅，終場收漲58.8點。蘋概三王在鴻海帶動下，台積電及大立光股價由黑翻紅，三王再度上演聯手領漲台股戲碼。

鴻海董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利4.2元，創下歷年次高，激勵其股價一早開高，終場收漲1.94%。台積電及大立光則分別收漲0.68%及2.07%，其餘蘋概股則漲多跌少。另外，指數編纂公司明晟（MSCI）今天公布半年度調整，台股在本次MSCI調整權重中，3項指數權重均遭調降。

但昨天電子媒體公布台股上市櫃公司4月合計營收2.69兆元，月增0.18%，年減2.38%，前四月累積年減5.66%，在台灣疫情控制得宜下，台股4月營收年減幅度縮小，且看好上市櫃公司後續營運的利多消息下，支撐加權指數午盤過後持續高歌走揚。

盤面上防疫概念股表現續強，寶齡富錦、高端疫苗、加捷生醫、中天、合一、恆大皆亮燈漲停，相關族群則漲多跌少亦助漲台股。近期美中關係再度陷入緊張，加上大陸兩會在即，市場態度轉趨觀望，台股盤勢將維持震盪。三大法人現貨賣超34.3億，外資現貨賣超47.5億。以技術分析觀察台股，台股今收一根小紅K，並再度站上5日線，可惜量能略嫌不足，技術指標KD仍下彎死叉，台股明天走跌機率頗高。

（中華財經台分析師黃世民）

(中時電子報)