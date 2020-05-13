受惠權益法認列轉投資損益轉正，加上集團戰略性釋股，轉讓澳優乳業股權，晟德（4123）第一季營收3.09億元，稅後淨利2.1億元，自去年同期由虧轉盈，EPS0.51元；3月底每股淨值達32.4元。

晟德表示，做為晟德跨入下個新世紀產業關鍵合作夥伴的水木易德投資基金，旗下標的億華通與天智航陸續通過審查，即將登陸中國科創版，顯見以策略主導型投資為主軸的生技及大健康領域佈局持穩發酵。

此外，製藥包裝設備廠皇將科技（4744）受新冠肺炎疫情影響出貨時程，第一季虧損1,778萬元，每股虧損0.39元，為掛牌來首度呈現單季虧損。皇將製藥包裝設備以外銷為主，伴隨歐美解禁後拚進度，全年力拚重返成長。

皇將指出，製藥包裝設備近兩年出貨整線設備接單優於單機設備。惟歐美因新冠疫情，拉升各類型抗菌、消毒、測試劑等防疫產品需求，帶動旗下防疫包裝設備：如COVID-19病毒測試劑包裝設備、洗手乳充填/旋蓋/貼標機等機台在美國訂單大增，將可推升每月營收逐步成長。

晟德重要投資澳優乳業第一季不畏疫情，本業獲利年增5成，貢獻收益逾2.2億元；博晟（6733）「愛膝康」取得台灣醫材上市許可，將透過海南博鰲先行區卡位中國市場。

東曜藥業（1875）重磅生物相似藥TAB008第三期臨床試驗成功達標，將積極推進中國藥證申請；至於晟德自身的糖尿病新藥CS02也完成第二期臨床試驗所有受試者訪視，試驗結果將對後續第三期臨床試驗提供關鍵設計基礎。

此外，永昕（4726）與歐洲百大藥廠Gedeon Richter簽訂總價金約台幣5億元的LusiNex資產銷售合約，除充實營運與建廠資金需求，也象徵研發能力受國際認可。

(工商 )