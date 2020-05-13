(海悅代銷的「土城日月光」等新案，紛紛開出紅盤，今年首季獲利維持高檔。圖／蔡惠芳)

房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（13）日公布首季財報，受惠代銷案紛紛開紅盤，海悅第一季大賺，稅後淨利1.78億元，比去年同期激增2.91倍，EPS達2.03元，創下史上單季次高紀錄，僅次於上季的EPS 2.6元。

海悅第一季合併營收5.4億元、營業淨利2.13億元，稅後淨利1.78億元，EPS達2.03元。

海悅表示，首季業績維持高檔，表現亮眼，主要是受惠總銷金額逾50億元包銷個案所貢獻，包括土城區《土城日月光》、新店區《宏普中央公園》、中壢區《冠德青璞匯》及《鉅陞永麗花園》等持續開出紅盤。

另外，海悅表示，為充實營運資金，董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總額上限6億元。

展望今年，海悅表示，全台代銷本業業績來源無虞，尤其過往幾無貢獻的中南部代銷案，目前在手總銷金額逾百億元，並已開始挹注營收。

在轉投資收益部份，海悅持有10％贊富建設的股權，其已交屋完畢的台北市「敦南寓邸」，已於4月匯入現金股利，股利金額較去年同期的1.1億元成長，加上自地自建業務，海悅多角化經營，營運穩健。

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