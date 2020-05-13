櫃買中心今（13）日表示，配合上櫃公司109年第1季財務報告將陸續於5月中旬前完成公告，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，首週將於5月18日、20日及21日推出三場，主題包含「富櫃200（一）」、「科技生活」及「生技醫療」，本次將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，富櫃200指數係按季挑選交易活絡且市值最大200檔上櫃股票，成分股表現亮眼，5月18日（下周一）首先推出「富櫃200」主題，邀請專注於特殊劑型藥物開發之知名學名藥廠東洋（4105），以及國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶（6488）、及中美晶（5483）等3家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

近年來科技及生活之結合為民生經濟的重要課題，5月20日（下周三）特別以「科技生活」為主題，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括國內醫療用品連鎖通路商杏一（4175）、國內網通設備品牌大廠普萊德（6263）、及國內生產熱轉印膜印刷廠商森田（8410）。

櫃買中心指出，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，5月21日（下周四）將邀請營養保健及西藥產品代理大廠友華（4120）、從事專業電子醫療器材研發製造之豪展（4735）及台灣最大的眼鏡通路商寶島科（5312）現身說法。

本系列業績發表會主題豐富，後續還有「智慧科技」、「富櫃200（二）」及「櫃買特色」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看，可前往櫃買中心網站。

(工商 )