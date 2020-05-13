520將內閣改組，科技部長陳良基近日不斷拋出無意續任，之後將歸建台大，一名台大教授表示，相較於小英內閣官員，陳良基可說是模範生，擔任科技部長任內表現穩定，不同於其他官員大包小包不斷，陳良基從來沒有犯過錯，但民進黨政府大贏選舉，再加上防疫工作加分，顯見小英現在不見得要靠陳良基來為自己加分。

該名教授也提到，陳良基與府院高層的關係並不密切，官途不可能再往上發展，而科技部下轄諸多單位近期開會討論下半年業務運作，科技部主管都建議，待520之後再視情況討論工作計畫分配，而陳良基也多次主動向媒體表示，519之後將歸建台大，以此推敲，陳留任科技部長的機會真的不大。

而陳良基本職為台大電機系教授，2016年5月20日開始借調，4年來從教育部政務次長並轉任科技部長，根據台大人事室規定，教師借調每次以4年為限，校內教師任職期間總借調留職停薪期限合計不得超過8年，陳良基如確實在520之後歸建台大，台大校方回應，符合規定。

(旺報 )