隨著疫情減緩，市場樂觀氣氛似乎逐漸升溫，不過，經濟學家示警，在政府逐步解封之際，健康與經濟互相拉扯，但如果不幸地，真的爆發「第二波疫情」，那將造成「雷曼危機」重現，我們就不得不迎接更長的復甦之路了。

CNN報導，數據顯示，美國消費者支出佔總體GDP總值2/3之上，因此，若美國想要為復甦之路打造一條康莊大道，美國的消費者心態將立於關鍵位置。

根據近期出爐的4月消費者信心調查，消費者對當前經濟與就業市場信心驟降，達53年歷史最大跌幅，不過所謂的物極比反，隨著疫情和緩，許多消費者也對未來前景重拾希望，看好未來6個月內就業市場將改善的人數比例，從前月的17%升至41%。

不幸的是，經濟學家認為，儘管市場對未來前景抱持希望，但基於兩大因素，仍可能戳破這層夢想。

第一，經濟學家指出，即使消費者改善對經濟和就業前景的看法，但對實際薪資仍感到悲觀，這也意味，儘管開放經濟活動，消費者可能會選擇儲蓄，或是減少支出以防止狀況再次發生，因此，消費信心的恢復恐怕沒這麼容易。

其次，樂觀情緒可能只是短暫，不代表最壞情況真的過去，經濟學家舉例，2008年夏天，美國經濟就處於蕭條狀態，經過一年後，消費者似乎看到盡頭的曙光，不過，這種希望後來破滅了，2008年9月，雷曼兄弟宣告破產，此後更是引起一連串的骨牌效應。

以古鑑今，經濟學家認為，若是第二波疫情再次爆發，將真的會狠狠打擊消費者信心，促使新的雷曼時刻出現。經濟學家最後提醒，想要避免這樣的慘況發生，首先，我們需要提高檢測能力及要有對病毒的清楚了解。第二，在疫苗問世之前，我們仍必須保持社交距離。

(中時電子報)