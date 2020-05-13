端午節即將來臨，粽子預購強勢開打，六福旅遊集團推出2款端午粽禮盒組，其中，在地仙草創意入料的「豐融伊比利豬海陸粽禮盒」，以清熱退火的仙草搭配伊比利豬、日本干貝、祕魯鮑貝等頂級海陸食材，每組5入售價為1,280元；道地北部風味的「開運究好粽禮盒」，依循傳統古早味北部粽製法，選用人道飼養的究好豬，新社香菇、栗子、開陽、鹹蛋黃等豐富食材入餡，每組5入售價為699元。

民眾可於「六福美饌」官網購買，凡於5月31日前預訂端午粽禮盒組，即享早鳥優惠9折，折扣後金額滿1,800元，再享冷凍宅配免運費，6月1日至6月22日間依訂單順序陸續出貨，不用出門領貨就能在家享受好吃粽子宅配到府送上門。

「豐融伊比利豬海陸粽禮盒」為五星主廚創新風味設計，特別選用具清熱退火特色的仙草，將糯米浸潤在仙草原汁6小時，內餡則嚴選豬肉界的勞斯萊斯之稱的「伊比利豬」入粽，油脂豐潤不膩，還有日本干貝、祕魯鮑貝等頂級食材，干貝與鮑貝的鮮甜海味、豬肉鹹香雙雙直擊味蕾，濃郁而不膩，仙草清香持續縈繞唇齒間，另贈送手提保溫袋，以幾何圖騰串起端午意象，送禮自用均宜此款禮盒可於網上訂購外，也可來電或親至台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳、六福村訂購，單筆訂單達11組以上享85折優惠，宅配運費另計，或也可於5月25日至6月25日間到現場提貨。

「開運究好粽禮盒」採用產自濁水溪流域的香糯米，口感Q彈有嚼勁，並散發獨特香氣內內餡特選不使用抗生素、瘦肉精的究好豬，搭配香菇、栗子、開陽、鹹蛋黃等食材，加入主廚獨家特調醬汁，以傳統北部粽工法製作，一口咬下肉香滿溢，經典古早味勾起難忘的美食記憶。

六福旅遊集團也於各大超商、量販超市、百貨等通路合作端午節活動，如全家、OK、家樂福、遠東百貨、新光三越等，電商通路則有統一超商線上購物、MOMO、PChome、Yahoo奇摩購物中心等，簡單輕鬆都能買到六福好粽。

(中時 )