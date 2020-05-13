在持續不斷的遭遇塔利班的恐怖襲擊後，阿富汗總統命令正規安全部隊，對塔利班與其他恐怖分子的據點發動主動進攻。加尼總統（Ashraf Ghani）表示，「安全部隊將從被動防禦，轉變為主動進攻。」

商業內幕( Business Insider)報導，阿富汗安全部隊長期以來，一直處於防禦態勢，因為各方呼籲停火，美國也推動與塔利班的和平談判，但是塔利班從來沒有停手過，反而增加了其暴力活動。

塔利班或IS攻擊喀布爾醫院，安全部隊將一些嬰孩轉移到臨時安置所。(圖/路透社)

加尼總統在電視講話中說，「阿富汗安全部隊將從陣地防禦，轉變為進攻模式，這是保衛多數地區，並阻止塔利班和其他恐怖勢力的襲擊。」

在週二，喀布爾婦幼醫院發生一起炸彈客襲擊，這是由無國界醫生(Doctors Without Borders)經營的醫院，造有16人死亡，包括2名新生兒；同一天，自殺炸彈襲擊了南加哈爾省(Nangahar)的一名警察指揮官葬禮，造成24死68傷。

這兩起襲擊，還沒有任何組織出面承認，但加尼認定，要嘛是塔利班，不然就是IS武裝集團，也沒別人了。他表示，連新生兒與往生者都不放過，塔利班的行徑已忍無可忍。

加尼說：「今天，我們目睹了塔利班或IS集團，對喀布爾婦幼醫院，以及南加哈爾省舉行的葬禮上，刻意發動恐怖襲擊，這已沒什麼好說的。」

塔利班的態度也一直很惡劣，即使美國和塔利班代表簽署了一份有條件協議，要求在今年二月底時，結束阿富汗衝突。但是塔利班僅表示「不會再對美軍發動進攻，但會繼續對阿富汗部隊發動進攻。」

塔利班發言人 3月2日 說「我們的聖戰者組織不會攻擊外國部隊，但我們的行動，將繼續針對喀布爾政府軍。」

據路透社報導，從2月底簽署停火，至4月15日之間，塔利班已發動了4,500多次襲擊，這比去年同期還增加70％。

就連美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上週在接受記者採訪也承認，塔利班沒有兌現承諾。

(中時電子報)