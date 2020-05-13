日前金寶總經理沈軾榮突然辭去與總經理與泰金寶科技副董事長職務，沈軾榮不僅是金寶集團前總經理，也是金仁寶電子集團董事長許勝雄女兒許詠絮的前夫，目前傳出不僅沈軾榮不僅離開金寶集團，夫妻兩人已在國外離婚，但國內手續尚未完成。

56年次的沈軾榮家族出身台南，父母是開文具禮品店，住家即工廠兼店面。他畢業於政治大學公共行政學系、畢業後出國留，先取得美國南加州大學MBA學位，再獲美國惠爾法律學院博士學位。沈軾榮金仁寶集團是從基層做起，曾在康舒擔任採購經理，後擔任泰金寶新事業部副總，又轉往金寶擔任副總。他在金仁寶集團能一路升官，當然是他娶了許勝雄大女兒許詠絮有關，兩人所生的女兒，是許勝雄最寵愛的孫輩，每年尾牙都會陪許勝雄上台抽獎。

許詠絮與妹妹中學時就離家住教會學校，接著又都被送出國求學，許詠絮本身雖也是學財經出身，但熱愛藝術，2015年時還曾辦過個人畫展。他與沈軾榮能結識，也是因藝術結緣。據《今周刊》報導，知名建築師、榮嘉美術公園的創辦人葉榮嘉，與許勝雄是好友，許詠絮跟妹妹常陪父母親到葉榮嘉家中欣賞藝術品。葉嘉榮先是將自已的二兒子葉倍全介紹給許詠絮的妹妹，兩人先成為一對情侶，後來也成為夫妻。

葉榮嘉的太太蔡秀霞的大姊，就是沈軾榮的母親，兩人是姨甥關係，當時(2000年)沈軾榮剛拿到法律博士學位，為了和當時的行政院長蕭萬長前往馬其頓拓展國民外交而回到台灣，蔡秀霞趁機介紹兩人相識，結果兩人相識兩個月就步上紅毯，沈軾榮也因此當上金仁寶集團的大駙馬。目前傳出兩人20年婚姻已告終，實在是令人不勝欷噓。

(中時電子報)