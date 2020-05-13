Dateline Killer Women Larissa Schuster Dateline mysteries(影片源自Youtube)

2003年7月10日凌晨2:00，住在美國加州一處小鎮的蒂莫西·舒斯特（Timothy Schuster），睡夢中的他接到一通電話，隨即拿出一把手槍，困惑的走到家門前，透過貓眼看到一張痛苦的臉，不斷的說著「請救救我」，沒想這麼多就打開門的蒂莫西，絕對想不到接下來，等著他的是殘忍的死亡陰謀。

蒂莫西與妻子拉里薩·舒斯特（Larissa Schuster），在外界眼中是一對幸福的夫妻檔，他們成長背景、學經歷非常相似，兩人都在農場出生長大、密蘇里（State of Missouri）求學，拉里薩大學選修生化相關科系，蒂莫西則是就讀當地一間護理學校。

1982年兩人結婚，婚後第3年生下女兒克莉斯汀（Kristin），感情穩定、事業正在起飛，為尋得更多發展空間，1989年夫妻倆搬到加州弗雷斯諾市，拉里薩任職於一間農業研究院，隔年小兒子泰勒（Tayler）出生，很快的拉里薩成為家中經濟支柱，設立中央加州研究實驗室（CCRL），蒂莫西則扮演家庭主夫角色，2001年，拉里薩年收大約16萬美元，而蒂莫西在醫療中心的工作，年收也有7萬美元，兩人也在2000年買下豪宅。

2002年夫妻感情、家庭開始出現裂縫，一開始是因為大女兒克莉斯汀難以管教，常與爸媽激烈爭吵；同時拉里薩開始抱怨丈夫沒本事，而蒂莫西責怪妻子總是忙於工作，沒時間照顧家庭，其實1993年拉里薩曾經外遇，即使事後向丈夫坦承，信任感已經遭到破壞，根據親友回憶，兩人關係中，拉里薩總是獨斷且自我，而蒂莫西是一位服從、容忍的丈夫。

接著拉里薩提出離婚，兩人仍同住在屋簷下，但情況越來越失控，拉里薩變得霸道，她把房子看做自己的財產、實驗室也是，甚至不想丈夫與兒子泰勒有任何往來，同年7月蒂莫西終於受不了偷偷搬出豪宅，也因為兩人財產還未分清，拉里薩暴怒認為丈夫偷走她的東西，揚言要殺掉拉里薩。

8月10日拉里薩趁丈夫外出旅行，闖進對方家中洗劫，拉里薩的美甲師回憶，「那段時間拉里薩很高興，為了氣蒂莫西，還把他輪胎上鎖，每次在車庫看見那輛車，就好像是贏得戰利品」，期間拉里薩不斷騷擾蒂莫西，甚至留言「我告訴你，我會永遠糾纏著你」，拉里薩曾問美甲師是否認識黑道，並透露每晚都詛咒蒂莫西死掉，當時被當成玩笑話的字字句句，拉里薩殘的將它實現了。

2003年4月30日，拉里薩購入55加侖（約208公升）的大桶子，開玩笑問員工「你覺得裝的下一個人嗎」？同時購買3箱鹽酸、1箱硫酸（每箱含6個2.5公升瓶子），這對一年只需要用掉一小瓶的實驗室來說，相當不正常，6月底拉里薩找到劊子手詹姆斯·法戈（James Fagone）。

2003年7月9日，拉里薩與詹姆斯一同前往蒂莫西的家，10日凌晨2:00拉里薩打給蒂莫西，謊稱兒子泰勒身體不舒服，現在正在家門口，請蒂莫西開門，拉里薩隨即電暈蒂莫西，擁鐵鍊綁好載回豪宅，兩人將蒂莫西的頭部朝下，裝進先前購買的塑料桶，然後將鹽酸一瓶一瓶倒進去，某次審訊中，詹姆斯告訴警察，「當時舒斯特其實還有呼吸」，直到身體被鹽酸嚴重腐蝕後，蒂莫西徹底死了。

這起鹽酸溶解丈夫事件，引起社會譁然，成為全國頭條新聞，媒體稱拉里薩「酸夫人」，2008年5月16日被判處無期徒刑，終生不得假釋，女兒克莉斯汀在法庭陳述，「妳已經放棄母親的一切權利，妳是這個家庭的恥辱、可憐的人類，我祈禱妳每個夜晚不斷被父親的眼神和聲音困擾，我希望妳輾轉反側，做著可怕的噩夢」。

(中時電子報)