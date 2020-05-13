海軍退役上將，前東沙指揮官季麟連：東沙就是艘不動航母。季麟連提供

海軍退役上將、前東沙指揮官現任中央軍事院校校友總會理事長季麟連表示，日媒共同社12日獨家發佈「解放軍將演練奪東沙」頓時激起了千層浪，恰在敦睦艦隊出訪帛琉，去時7天，返程25天之迷霧中，彷彿透露出大陸自製「山東號」航母集團南海操演，及敦睦艦隊重疊之航域之迷思，立刻頓生「兩岸終於注意了東沙群島」之感慨。

季麟連表示，在海軍眾所皆知，出左營軍港採航向240，距離240浬，需時24小時，即為「東沙島」之任務，「240」即「東沙」。東沙島為廣袤南中國海唯一島嶼，北距廣東汕頭140浬，東距香港170浬，海南島360浬，東南距菲律賓400浬，南距太平島640浬，為海空國際航線之樞紐。

季麟連說，東沙之主權明確，自古迄今為中國固有疆土，二戰前由廣東惠州轉隸海南特區，二戰後國民政府由日本收回，改隸高雄市旗津區，大陸宣稱屬廣東省陸豐，始終由海軍管理陸戰隊守備。大陸當年成立三沙市，未含東沙，顯為失策。年前，國際法庭將我太平島判為「礁」，將日「沖之島礁」判為島，引起掀然巨波，謂為國恥，但東沙島之地位，則無庸置疑，享有國際法訂之領海，經濟海域主權。

季麟連說，越戰於1975年結束後，中南半島骨牌式淪陷，蘇聯太平洋艦隊終獲百年來夢昧以求之溫水港(越南之金蘭灣)，其海軍揚威於海參威與金蘭灣之間，橫行於西太平洋，當換防時中共針對海參威南下支隊，派艦伴隨，美駐菲之蘇比克灣艦隊則針對金蘭灣北上之蘇聯支隊，派艦監控，四支艦隊在東沙週邊海域會合時，氣勢磅礡，其中更傳出蘇聯提出租借澎湖列島為中繼基地之說。當時國防部有鑑南海風雲譎詭，總長郝柏村上將親蒞東沙視察，指導全力重點加強東沙島及太平島之防務。

季麟連表示，他於民國72年初，奉派任東沙指揮官，先赴金門見學據點工程建構，島嶼防衛作戰指導，獲得蔣仲苓、許歷農司令官，周世斌副司令官之指導，於晉升上校次日登島，與全島三軍官兵共歷兩年之整備，在海軍全力支持下，完成東沙島全面地下化，據點化之整備。海軍總司令劉和謙上將全力支持，艦隊僅有兩艘LSD(船塢登陸艦)，四艘美字號(輔助戰車登陸艦)全力支援建材前運，每月專案航次4-5梯次，苗永慶上將、費鴻波上將時任DDG艦長，均任護航任務，董翔龍上將時任美樂艦長多次前運建材；劉總司令曾計算台灣一包水泥前運至東沙，至少增值七倍，故不敢絲毫浪費，終於眾志成城，完成東沙之全面整備。

季麟連表示，正當高談西太平洋第一、二、三島鏈之際，大陸亦適時提出舟山群島，台灣至海南之防衛島鏈，其中突顯釣魚台及東沙島為不可或缺之要點。猶記當年赴任東沙時，長官提示東沙就是一艘最巨型不須動力之超級航母，亦據此理念經營東沙為獨立固守之海上堡壘；尤其建有5000呎之跑道，可供各型民航機及C-130運輸機起降，建有500噸艦船之靠泊碼頭，另西方百米即臨深水航道，易於興建深水碼頭，以現代填海造陸工程，其潟海可迅速填覆，北東方可於短期內擴充為現有面積之5倍，可輕易延長跑道或建設南北向之跑道。

季麟連表示，東沙終於躍上臺面，以最少投資即可輕易獲得鉅大效益，為當政者之鑑。

(中時 )