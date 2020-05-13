基隆市中心沒有風雨球場，最近必須到距離兩公里的成功國中，才有地點遮風避雨，但過去並未開放民眾使用，很多球友共同的記憶就是要危險爬牆進入校園打球，在近日風雨球場終於獲得教育處及學校同意，正式將開放給一般民眾入場打球，並在球場與校舍緊鄰處裝設防護網及區隔設施，確保民眾及學生安全。
基隆市議員童子瑋表示，成功國中的「翻牆聖地」已正式走進歷史，本週末開始民眾可以大方走進球場打球，很感謝教育處及校方師長的支持、體諒，才能完成這項創舉，他說，日前球場將開放的消息在網上引起熱烈的討論，甚至有球友表示，翻牆打球已經是在地民眾的青春回憶，大多的校友及民眾都期待可以儘早開放，經過多次協商，終於做到了，可以讓大家回到球場，回憶過往相聚打球。
童子瑋指出，校方提出校園安全及設備維護的需求，也爭取到監視設備安裝、增設巡邏箱及成功國中校門的全面改善，希望讓開放球場及校園安全兩者可以維持平衡，並很感謝教育處及民政處的支持。
童子瑋說，籃球運動普及性很高，但基隆市唯一的風雨球場就是在成功國中，適度開放校園運動空間絕對有這個必要，他也呼籲進入校園打球的民眾，一定要愛護環境，將垃圾隨手帶走，共同維護良好的運動空間。
(中時 )
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