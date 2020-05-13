肺炎肆虐全球，重創觀光旅遊等各行各業，屏東縣觀光協會在交通部觀光局與屏東縣政府交通旅遊處的指導下，舉辦「數位轉型與地方創生人才培訓」，13日透過成果發表會宣示「逆境不抱怨！防疫不鬆懈！蹲下練功跳更高」！

隨國旅逐漸加溫，屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳強調，感謝交通部觀光局與屏東縣政府力挺業者度過難關，並投入轉型培訓費用，透過這次課程，安排國際平台Klook與Agoda等師資，以及在地生態旅遊與星空旅遊講者指導，在疫情之後，展現亮麗的新墾丁，盼觀光旅遊業者一起撐過難關，並以「逆境不抱怨！防疫不鬆懈！蹲下練功跳更高」共勉。

學員曾于倢用手繪製這15天共120小時的學習，分享許多操作IG的秘訣，更特別用Instagram方式呈現學習成果，期勉未來透過數位行銷工具與平台如：IG、Agoda與Klook等，讓國際旅客可以再度看見恆春半島之美。

「過去只覺得恆春半島的星空壯麗萬分、流星雨如瀑如詩」，具有排灣族血統的學員黃美雲說，沒想到一年至少有十大流星雨劃過恆春半島夜空，對照四季星空的不同特色，搭配自己原住民的的星空故事，覺得天空親切起來，像大角星在原住民部落稱「飛魚星」，是因為飛魚星升起時，族人就知道又到五月份可以捕魚了！

學員白雅賜更用椰子葉貼成猛禽意象，因為，每年九月與十月都有數以數十萬計的猛禽過境，那種貼地翱翔、近距離在頭頂盤旋的萬鷹展翅畫面，讓自己震撼不已，原來，墾丁還有這樣的美景！學員張簡玉寶更以恆春民謠「疫情時節閒昏昏、百業蕭條都停頓、借問何時可開伙、去武漢把病毒問、政府德政要珍惜、學習還有錢可領、不能到處趴趴走、精進內功候時機」分享這15天的學習成果。

屏東縣觀光協會總幹事張福生表示，這次課程以「善用新興科技與政府補助資源提升觀光產業」、「生態旅遊」、「星空旅遊與四季星空導覽實務」、「創業者講座」、「神農獎講座」、「數位行銷」、「台東縣標竿學習」等七大主題，共計120小時，分成15天由淺入深上完，是屏東縣內近年來師資陣容最強的培訓課程之一。

(工商 )