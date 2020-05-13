鎮瀾宮董事長顏清標驚傳罹患肝腫瘤在高雄長庚接受手術中，由二兒子顏仁賢捐肝給父親。據顏清標親近友人透露，他本就有C肝問題，後來戒酒調養身體，精神狀況也不錯，可能是因輔選總統候選人韓國瑜和兒子顏寬恒競選立委，雙雙失利，又加上因疫情影響到大甲媽遶境要不要舉行一事，導致他壓力過大，C肝復發。

根據《ETtoday》報導，顏清標友人透露，顏清標原本有C肝問題，戒酒後一直控制得很好，但前陣子卻傳出身體不適、肝萎縮，還一度要安排到大陸換肝，經過考量後，二兒子顏仁賢與顏清標血型、條件匹配，因此由他捐肝，不過友人表示僅知道要到高雄長庚換肝，但不知道今天就進行手術。

據了解，原本C肝一直控制得很好的顏清標，可能是因去年輔選總統候選人韓國瑜時，不僅南北奔波，在台上喊得聲嘶力竭盡力拉票，又加上自己的兒子顏寬恒要連任立委，他一次輔選2人，耗費精力，過度勞累，沒想到卻雙雙落選；又因為疫情關係，原本要舉辦的大甲媽遶境該不該如期舉辦，令他承受相當大的壓力。

事後，顏家也發出新聞稿，表示顏清標因為疫情以及遶境事宜四處奔波，身體早已不堪負荷，剛好趁著這個機會能夠調養身體，希望各界能夠留給他們一點私人空間。

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(中時電子報)