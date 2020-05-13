一位年僅10幾歲樂於幫助韓粉的「正義哥」黃晴茂車禍猝逝！YouTuber「Bit King比特王出任務」社會實驗影片5月10日播出當天，有一家人驚嘆，他們的孩子不是離開了嗎？全家都哭了，影片下架後，他們錯愕：怎麼看不到孩子了？希望能再看一次孩子最後的身影。

「Bit King比特王出任務」這部社會實驗影片，請來韓粉「玉米哥」尋求幫助，「玉米哥」身穿國旗裝，假裝在高雄問路，另位假扮人員則跳出來說「這是韓粉，你為何要幫助他？你不知道現在在罷免嗎？」看看路人會有什麼反應？影片中「正義哥」黃晴茂毅然決然幫助了「玉米哥」。

當時被問到幫助韓粉的心態時，「正義哥」黃晴茂說，「我不會因為他是什麼樣的人，他需要幫助，不會因為他是什麼樣的人。」「因為看起來就需要幫忙，他只要問怎麼走而已。」被問到沒必要為了政治立場去忽略那些需要幫助的人嗎？正義哥回說：「是，看他要怎樣的幫忙。」節目也感謝他展現了勇氣及正義，「台灣有您真好」。

「正義哥」黃晴茂4月30日因車禍過世，影片5月10日在YouTube播出，家人發現該影片時，據「正義哥」黃晴茂的朋友轉述，他爸爸重複看著兒子影片中的反應，露出淡淡的微笑，彷佛在為兒子驕傲一樣。黃晴茂的爸爸描述兒子遇到社會實驗的狀況，黃晴茂事後跟爸爸說，工作人員出來時他有嚇到，他是出自內心幫助人，怎麼會有這個狀況出來，他是用自然的心去幫助別人。

兒子車禍猝逝，媽媽則難過說，她第一次心這麼痛，上班時知道這消息，趕到醫院，最後看到兒子時心好痛好痛！，真的沒辦法接受，但還是沒辦法救回孩子。她說，兒子真的很善良，連一隻動物都捨不得讓它受傷，也感謝他10幾年的陪伴和孝順。

妹妹說，哥哥很善良，看到螞蟻爬到手上，一般人會把它捏死，哥哥卻是把它吹走；或是看到蟑螂，用衛生紙把它包起來放到外面。哥哥跟朋友感情也很好，都會關心周遭的人，在她讀書壓力大時，也會花很多時間開導她。

朋友說，黃晴茂是一個很善解人意的人，自己有困難時，會跟他講怎麼解決，如果跟朋友有紛爭，也會幫他們和解。

(中時電子報)