高雄市長韓國瑜罷免投票在即，小燈泡媽媽、時力立委王婉諭因表態支持罷免韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希發文批評，「踩著女兒頭顱往上竄」。對此，國民黨主席江啟臣在臉書發文並透過直播強調「絕對無法令人認同」，國民黨文傳會主委王育敏也要求李出面道歉，並表示要把全案主動移請考紀會處理。

考紀會主委葉慶元表示，一切按程序，將先由李來希所屬黨部調查，請當事人說明，再送中央考紀會討論，若認為有損黨譽，可能面臨停權，甚至撤銷、開除黨籍。

「李來希的說法，絕對無法令人認同」，江啟臣稍早在臉書貼文表示，政治立場可以不同，但是言論有人性的底線。操作每個家長最深的憂慮，以及台灣社會的悲劇，絕對不是公共議題討論應該有的態度。高雄市長韓國瑜也在臉書提到，「作為有孩子家人的我，絕對不能容忍這種言論」，並呼籲應該出面道歉。

由於不少網友上江啟臣臉書洗板，江啟臣下午也與副祕書長李彥秀、柯志恩臨時開直播，重申他對此事的立場及態度，表示李來希為他的話負責要王婉諭道歉，若講話可以這樣沒底限，這樣的政治及民主沒什麼意義。因小燈泡慘案發生地點就是李彥秀的選區，李彥秀也說，她每次都遠遠繞過案發地，不願意行經，無法想像為何有人能說出那種話。

國民黨文傳會主委王育敏稍早受訪表示，黨中央立場與韓國瑜相同，認為不該在家屬傷口上撒鹽，小孩子被殺害是很傷痛的事情，國民黨反對這樣的言論，並要求李來希出面為不當言論向社會大眾道歉。

她說，李來希在前黨主席洪秀柱時期回復黨籍，後來又傳出要自組政黨，至今還沒有脫黨，目前李來希仍具國民黨黨員身分，此事極度不妥，有損黨的形象，全案將移請考紀會處理。

(中時 )