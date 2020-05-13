英國男星勞勃派廷森（Robert Pattinson）演出克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的最新力作《天能》預計在今年暑假與觀眾見面，不過他主演的《蝙蝠俠》因新冠肺炎疫情持續停工。他日前在劇組在倫敦為他租下的房子，透過視訊接受外國媒體《GQ》雜誌訪問，居家拍攝登上封面。勞勃派廷森在訪問中相當隨性，作為料理新手的他，突發奇想打算把即食的義大利通心粉料理搭配起司焗烤，沒想到誤炸微波爐，虛驚一場。

勞勃派廷森形容他本來打算做的料理意大利文叫做「piccolini cuscino」，為「小枕頭」的意思，將通心粉、起司、糖和因為買不到麵包粉而隨手拿的玉米片加以混合，並用鋁箔紙包住加熱。沒想到他誤將微波爐認成烤箱，將機器啟動後，勞勃派廷森回到鏡頭前繼續受訪，此時身後的微波爐立即發出巨響、噴出火花，他下意識地趴在地上躲避，一邊因自己的愚蠢行為狂笑，一邊爆粗口說到：「天殺的！」，他嘆了口氣決定放棄這道料理。

(中時 )