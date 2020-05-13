高市中山工商參加教育部全國專題及創意製作競賽決賽成績亮眼，家政群幼兒保育科、外語群應用日語科、應用英語科、商業與管理群、餐旅群8組團隊拿下專題及創意等組2金、2銀、2銅、2佳作。

其中餐旅群「培養木虌果天然酵母應用在麵包之研究」締造三連霸紀錄，外語群包辦專題組前三名，董事長陳國清、校長林昭億13日嘉勉選手及指導老師優異表現，林昭億表示，教育部國前署100年首辦專題製作競賽，該校外語群122件作品角逐專題組項目，風光包辦前三名，打破歷屆賽事記錄。

林昭億表示，參賽選手運用課堂所學專業知識，深入研究並解決生活遇到的問題，歷經一年的準備與訓練，又適逢新冠肺炎疫情，大大增加培訓難度，師生表現可圈可點。

以「培養木虌果天然酵母應用在麵包之研究」奪冠的林冠毅表示，上課時老師提到木虌果，多數同學都不認識，他想起阿嬤家種有一公一母兩棵的木虌果樹，燃起好奇心，決定以木虌果作為專題題目。研究過程尋訪台東種植的農民，發現木虌果是營養價值豐富的護眼食物，利用果肉培養天然酵母的過程，因為筋性及活性不夠，麵包不夠蓬鬆，口感也太硬，還被師長誤以為是發糕，經半年數十次的失敗，才找出完美的酵母配方比例，製作營養又美味的木虌果麵包。

(中時 )