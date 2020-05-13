《悲慘世界》、《神鬼戰士》等史詩級作品成名的金獎編劇威廉尼可森，第二部執導的劇情長片《海邊走走》，將鏡頭轉向自己與父母間的家族往事。找來金獎影后安妮特班寧和比爾奈伊飾演自己的父母，細膩帶出一對相伴近三十年，曾經深愛彼此的夫妻，面臨婚姻走到終點的真實樣貌。片中，安妮特班寧所飾演的怨婦葛瑞絲因丈夫艾德華（比爾奈伊飾）愛上別人打算一走了之，氣到翻桌、狠甩腥夫巴掌，並悲憤地對丈夫說：「都二十九年了，你不能就這樣拍拍屁股走人，好歹再努力一下。」卻還是得到丈夫冷淡回應：「我已經努力過了。」點出愛已逝的徒勞無功。緊接著一場正宮不顧一切跑到丈夫與新歡小三的愛巢，正面質問小三「妳到底憑什麼？」竟得到小三理直氣壯的回答：「當時我覺得有三個不快樂的人，現在只剩下一個了。」讓正宮當場語塞，選擇黯然離開，堪稱全片最虐心橋段。

相較於片中兩人劍拔弩張的緊張關係，比爾和安妮特這兩位資深演員私底下可說是無話不談的好朋友，同時也是超級影迷，沒拍戲時大多在分享彼此最近又看了什麼電影。導演威廉坦言，選角對於影片的資金很重要，演員的知名度會決定金主要不要投資，因此一開始便選定比爾奈伊和安妮特班寧這兩位影壇巨擘參演，「我真的心懷感激，我對安妮特和比爾超感激，如果沒有他們的加入，應該沒有金主要投資這部片！」對於這部電影得以成功問世，導演感性表示：「我從來沒有好好跟我父親溝通，我希望這部電影能讓人勇於表達內心的想法。」本片將於5月15日在台上映。

故事講述葛瑞絲（安妮特班寧飾）和艾德華（比爾奈伊飾）共結連理長達近三十年，就在他們邀請長年定居倫敦的兒子傑米（喬許歐康納飾）回到老家相聚慶祝時，艾德華卻偷偷告訴傑米，他已經計畫好隔天就要離開葛瑞絲、離開這個黯淡又邊緣的海濱小鎮！原來這對夫妻的關係早已來到地獄般的最低潮──葛瑞絲成天碎唸艾德華對於生活缺乏熱情，艾德華卻覺得在婚姻裡從未得到滿足，隱忍多年，終於決定奔向另一個溫柔鄉。憑電影票根，就有機會抽中益泰玻璃提供之「Bormioli Rocco Capri Marina飲料杯」壹組二入，贈品以實物為準，詳情請見天馬行空官網或粉絲團查詢。

(中時 )