避險情緒升溫 日圓期貨有撐 18:172020/05/13 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最近中美關係持續惡化，已逐步復工的中國再度爆發零星的新疫情，原本疫情控制得當的韓國也爆出數十起的確診案件，市場信心備受打擊。在這樣的背景下，避險資產的功用仍將受到市場青睞。 永豐期貨分析，觀察美國芝加哥商品交易所（CME）成交量活絡的日圓期貨，自5月6日創反彈新高後呈現拉回，所幸5月11日長黑回測季線後有守，目前技術面多方勢頭不再如4月下旬如此強勢，但下檔仍具一定支撐力道。 (工商 ) #日圓期貨 #避險情緒 #有撐 #中美關係 #惡化 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－新基建股仍是短期焦點 04:102020/05/09 全球財經 川普：中美關係不好 再批中國處理疫情手法 12:482020/05/09 財經 美國會致信逾50國 撐台參加WHO 04:102020/05/10 國際大事 陸美關係惡化 美媒：已埋下衝突導火線 18:002020/05/10 兩岸 疫情衝擊全球經濟惡化 展望轉負 大小壽險都難躲 04:102020/05/11 財經要聞 中美兩虎相鬥 誰能不倒考驗定力 04:102020/05/12 話題觀察 三大咖力撐 金控前四月獲利正成長 04:102020/05/12 財經要聞 《觀光股》故鄉納稅業務撐盤 紅馬前4月營收續登高 10:512020/05/12 財經 520後兩岸將惡化 綠媒老董：小英沒回頭路 15:282020/05/12 政治 疫情危機惡化 IMF將再下修全球GDP萎縮3％預測 11:512020/05/13 兩岸 財經熱門新聞 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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