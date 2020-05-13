最近中美關係持續惡化，已逐步復工的中國再度爆發零星的新疫情，原本疫情控制得當的韓國也爆出數十起的確診案件，市場信心備受打擊。在這樣的背景下，避險資產的功用仍將受到市場青睞。

永豐期貨分析，觀察美國芝加哥商品交易所（CME）成交量活絡的日圓期貨，自5月6日創反彈新高後呈現拉回，所幸5月11日長黑回測季線後有守，目前技術面多方勢頭不再如4月下旬如此強勢，但下檔仍具一定支撐力道。

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