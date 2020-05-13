近來因為新冠狀病毒肺炎疫情的關係，造成許多行業在經營上都發生困境，不得不採取歇業或是強制員工休假的方式來應對，許多員工因此被資遣或是減少上班時數，進而影響工作收入的中斷或是減少……；然而，眾所皆知，當有資金需求時，可以向銀行申請信用貸款，只是銀行信用貸款會針對個人信用活動的記錄和收集，因此並非人人都能順利申貸，此時保單借款或許就是個不錯的選擇，怎麼說？以下聽聽小花平台專業保險顧問為你進一步分析。

保單借款主要為應急不建議做為理財之用

小花平台保險顧問梁鴻毅說明，比起銀行信用貸款，保單借款免徵信且可以隨借隨還，如果提前還款不用另繳違約金、撥款也相對更為快速，「在急需資金的情況下，是個不錯的選擇。」

至於所有保單都能借款？「當然不是！」梁鴻毅表示，必須要有「保單價值準備金」的保單才能辦理保單借款，諸如：定期壽險、終身壽險、增額型終身壽險或是投資型保單等，其他像是1年期意外險或是醫療險由於不具備「保單價值準備金」，就無法拿來借款。

梁鴻毅進一步指出，一般來說，傳統型險種的可貸金額約為「保單價值準備金」的8至9成，投資型保單的可貸金額則約為「保單價值準備金」的6至7成左右，至於實際借款額度還是得依照商品種類與保單條款而定。不過，儘管部分保單可貸成數高達「保單價值準備金」的8至9成，但仍不建議「借好借滿」，因為如果貸款金額超過「保單價值準備金」，保單恐會停效，而在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

最後，梁鴻毅提醒，保單借款主要為應急，不適合拿來做為理財為目的使用，尤其不要因為近期股票市場很火熱就想用保單借錢來投資，同時也極力呼籲民眾在保單借款前，一定要詳細閱讀保單借款約定書，並按時繳息，以維護自身保單的權益。

(中時電子報)