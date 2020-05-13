基隆七堵大同街路上遭人惡意濫倒廢土，連綿長達8公尺，造成路過民眾險些摔車。（許家寧攝）

基隆環保局正著手追查，將依廢棄物清理法進行開罰。（許家寧攝）

誇張！基隆有民眾13日清晨行經七堵區大同街道路，發現路中央遭人濫倒棄土，土方連綿達8公尺、數量多達20噸，因位處彎道，不少騎士路過急煞險摔車，幸未釀成事故，痛斥惡劣，籲揪凶嚴懲，環保局正著手追查，將依廢棄物清理法開罰。

瑪東里長李文良說，清晨約4時多有里民騎車經過大浦交流道下往瑪東方向，發現大同街路面有大量廢棄土方佔滿整個車道，差點來不急閃開撞上，警方獲報後隨即到場進行交管，提醒用路人注意，環保局派員清運在下午3時許恢復通行。

市議員張耿輝說，七堵因多處山區且幅員廣闊，成為許多不法業者濫倒的目標，但以往多數挑選較偏僻的山坡傾倒垃圾與廢棄物，這次竟然明目張膽在交流道附近的馬路上，痛斥不肖業者行徑囂張，公然向公權力挑戰，呼籲基隆市府嚴辦。

警方調閱沿途監視器，發現一輛砂石車凌晨1時許曾行經此處路段，不過由於未錄到這輛砂石車濫倒過程，加上車牌號碼模糊，仍有待警方進一步解析影像並擴大調閱附近道路監視器影像進行比對，循線追查亂倒棄土車輛。

李文良說，之前曾有人偷倒垃圾廢棄物，這還是頭一次看到倒在路中央，還差點害里民摔車，基隆市環保局長賴煥紘指出，一但查獲傾倒棄土車輛，將依違廢棄物清理法，開罰6萬元至300萬元，粗估約2萬元左右的清運費用也將由行為人負擔。

(中時 )