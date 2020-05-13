9家民營電廠一致拒絕調降台電公司購電費率，公平會認為涉及「聯合行為」，總計開罰63.2億元，命立即停止聯合行為。9家民營電廠提告抗罰，台北高等行政法院更二審13日宣判，判民營電廠勝訴免罰，可上訴。

公平會認為，9家民營電廠組成「台灣民營發電業協進會」，集會時達成不與台電完成調整購售電費率的共識，相互約束事業活動，「以拖待變」拒絕與台電協商，已影響國內發電市場供需功能，違反公平交易法「不得聯合行為」規定，遂作成處分，命民營電廠立即停止聯合行為，並處以63.2億罰鍰。

9家民營電廠提起行政訴訟，北高行一審判撤罰，公平會上訴，獲最高行政法院發回更審，不過，北高行更一審認為，9家發電業者各有各的地理市場，且與台電訂有保證時段容量費率，根本沒有競爭關係，仍判撤罰。

公平會再上訴，又獲最高行發回，北高行更二審指出，台電的外購電力，9家民營電廠僅佔約75％，其餘部分包括汽電共生、再生能源等，原處分卻認為「發電市場」只有台電與9家民營電廠，市場界定就有錯誤。

此外，台電與9家民營電場簽約，保證時段購買電力商品的價格與數量，換句話說，無論價格如何漲跌，台電還是會購買契約約定的電量；另在非保證時段，台電向9家民營電廠的購電比例，價格較高的國光等4家電廠遠高於其他電廠，顯見價格高低不是重要考量因素，因此認定購電費率不具競爭關係。

另在本件在本件訴訟協商過程中，台電基於「合約一體適用原則」，先後提出3方案，要求9家民營電廠集體協商，公平會原處分卻認為集體協商是「聯合行為」合意，顯然有誤會，遂判撤銷原處分，9家民營電廠第3度勝訴。

(中時 )