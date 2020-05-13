李孟謙專注畫畫。（許素惠攝）

李孟謙的捏塑作品。（許素惠攝）

雲林縣國立虎尾高中林姵綸獲今年總統教育獎。（許素惠攝）

雲林縣崇德國中李孟謙是典型的自閉症者，8歲半才會說話，音樂表現突出，6歲開始迴演，熱愛表演，迄今公益演出多達230場以上；虎尾高中林姵綸左手天生萎縮，卻不影響學習，在語文、社會服務及社團表現傑出，且克服肢體不便困難，敲得一手好揚琴，口琴也吹得很好，兩人同獲今年總統教育獎。

李孟謙母親施子惠指出，兒子2歲還無口語，最後被診斷是自閉症，她全心全意陪伴早療，8歲半終於能有意識地說話，猶記兒子說的第一句話就是看到外面下雨，進屋以台語告訴她「媽媽，外面在滴雨」，全家高興不已。

施子惠說，兒子因注意力難以集中，所以學習得不厭其煩地重複多次，音樂成為平靜內心的最好藥石，也因此愛上表演，專長大提琴及電子琴，6歲開始公益演出，至今已逾200多場，很享受大家肯定的掌聲。

高二的林姵綸出生左手萎縮，卻不因此畏縮，在課業上表現優秀，總是名列前茅，語文更是一級棒，通過高級英檢，多益考915分，也通過交通大 學物理人才實驗專班實體面授考核，獲選教育部國際交流團員，將前往韓國參訪交流。

林姵綸也很有愛心，時常參加社團公益活動、社會服務，且不因肢體障礙就限縮學習才藝，敲得一手好揚琴，口琴也吹得很好，時常參與表演。

(中時 )