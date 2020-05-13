文雅國小小朋友創作《地球女神與守護者》壁畫作品。（嘉義市政府提供）

文雅國小與日本學伴視訊交流。（嘉義市政府提供）

嘉義市文雅國小與日本福岡縣北九州市中井小學校共作的藝術壁畫交流作品獲獎。（嘉義市政府提供）

嘉義市文雅國小與日本福岡縣北九州市中井小學校共作的藝術壁畫交流作品，在日本東奧會場展覽，榮獲日本藝術壁畫交流（Japan Art Mile）推薦為2019-2020壁畫交流國際特優學校，是全球3所獲選績優小學之一，並盛讚文雅國小是各國教育界的優良典範。

市長黃敏惠說，藝術教育交流展現台灣文化美力，能增加台灣的國際曝光度，參與此次交流的文雅小朋友是小小外交官，讓更多人看見台灣的價值。

校長沈煥東說，文雅國小連續9年執行國際教育校訂課程「國際藝術壁畫協作學習Artmile International Collaborative Learning」，與日本小學共同規畫跨領域課程，以書信、視訊溝通、討論，共完成16幅精彩壁畫作品，這是首次舉辦作品評選。

這次《地球女神與守護者》（Mother Earth And The Guardians）作品，由老師侯怡如、盧郁婕、戴淑婷及蔡銘澤共同指導，48名五年級學生參與，與日本中井小學學生合作完成，長360公分、寬150公分，呈現聯合國永續發展目標潔淨的水資源與永續城鄉。

擔任藝術總監的學童湯孟璇說，把對環保的實踐、水資源的循環利用及生物多樣性等內容畫出來，大家共同完成對環境生態的嚮往，感覺很棒。學童蔡沂潔說，下筆畫壁畫時壓力很大，手腳發抖、心驚膽跳，幸好老師一直在旁關心與指導。

鄭聖慧說，平常與中井的學伴視訊時都會緊張，有時候聽不太懂他們說的英文，但日本學伴自信、大方，也學到他們細膩作畫的態度，收穫很大。

(中時 )