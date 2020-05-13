鑑於疫情趨緩，台北寒舍艾美酒店宣布即日起至7月31日推出「沁夏驚喜」住房專案，讓近期因為疫情而無法出國旅行的民眾，也能輕鬆享受頂級時尚的都會小旅行，雙人豪華客房原價22,000元限時入住祭出不限平、假日，每房每晚享超值回饋價3,999元，為年度旅展價再打約6折的超強折扣，亦為酒店開幕迄今最低價格。

台北寒舍艾美酒店提醒，「沁夏驚喜」住房專案每日限量5間，除此房價須另加15.5％的政府稅與服務費，專案不包含早餐，亦不適用萬豪旅享家（MARRIOTT BONVOY PROGRAM）積分累積、住宿夜數累計及福利。

台北寒舍艾美酒店座落於時尚與藝文交織的核心地帶，以「光和影」作為策展概念，集結來自台、中、日、美、英和比利時等多位當代藝術家，共近700件當代藝術創作及裝置藝術，讓到訪的旅人彷彿走進藝廊空間，靜心沉澱。

台北寒舍艾美酒店為了提供更豐富的房客禮遇，即日起至6月30日，房客持房卡於「探索廚房」、「寒舍食譜」及「北緯二十五」餐廳用餐，享7折起優惠。預訂「沁夏驚喜」住房專案的賓客，可加購探索廚房的早餐，防疫期間悉心規劃4款套餐，包含炒蛋搭配培根與豬肉香腸的美式、嫩煎鮭魚搭配蘑菇鹹派的歐式、粥品搭配季節蔬菜的台式等，豐盛美食全面升級為位上服務，讓消費者「食」在安心。另外，艾美會館位於酒店2至3樓，免費提供入住期間的房客使用。明亮的落地窗搭配極具隱密性的休閒空間，包含健身房、男、女三溫暖、室內溫水游泳池等，體驗放鬆及舒適的全新感官氛圍，在揮灑汗水的同時，釋放一天疲憊，活躍思緒。

(工商 )