緯創（3231）13日召開董事會通過今年第一季財報，其首季合併營收1,737.71億元、年減15.73％，不過毛利率及營業利益率則是雙率雙漲，分別達4.94％與1.09％。單季稅後淨利年減26.58％、為近7.27億元，稅後每股盈餘0.26元，為近七季來低點。

董事會13日並通過分別在昆山及印度擴產案，擬增加對昆山擴充產能之投資額擴大至美金7,954萬元內，另針對印度廠之擴廠投資亦倍增至不超過美金1.653億元之額度。

(工商 )