緯創Q1雙率雙漲 擴增在陸及印度產能 18:202020/05/13 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緯創（3231）13日召開董事會通過今年第一季財報，其首季合併營收1,737.71億元、年減15.73％，不過毛利率及營業利益率則是雙率雙漲，分別達4.94％與1.09％。單季稅後淨利年減26.58％、為近7.27億元，稅後每股盈餘0.26元，為近七季來低點。 董事會13日並通過分別在昆山及印度擴產案，擬增加對昆山擴充產能之投資額擴大至美金7,954萬元內，另針對印度廠之擴廠投資亦倍增至不超過美金1.653億元之額度。 (工商 ) #緯創 #雙率 #雙漲 #產能 #美金 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳AirPods三成產能 自中遷越 04:102020/05/09 全球財經 股匯雙漲 新台幣升至逾一周新高價 16:422020/05/11 財經 美企去陸化發酵？ 傳蘋果將5分之1產能移往印度 16:562020/05/11 財經 蘋果傳將五分一產能從中國移至印度 20:122020/05/11 財經 蘋果可能將20％產能從大陸轉移至印度 22:312020/05/11 兩岸 強者恆強 15檔雙率連三升 04:102020/05/12 產業特刊 《國際經濟》蘋果擬將中國5分之1產能移往印度 13:582020/05/12 財經 捐贈800萬美金給帛琉？洪孟楷：有憑有據 15:272020/05/12 政治 《業績-電腦設備》英業達處分上海NB廠 首季EPS創新高 08:012020/05/13 財經 鴻海組裝龍頭不保？傳蘋果促陸廠投資可成 14:232020/05/13 財經 財經熱門新聞 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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