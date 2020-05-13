智邦首季EPS1.86元 創歷年同期新高 18:202020/05/13 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智邦（2345）13日公布首季財報，經結算首季營收為117.24億元較去年同期的111.68億元，出現微幅成長，不過因產品組合優化，首季毛利率19.3％優於去年同期的17.99％，達1.31個百分點，在雙箭齊發下，智邦首季營業利益達11.16億元較去年同期的9.58億元，成長16.5％，經結算今年首季累計稅後淨利為新台幣10.32億元，則明顯優於去年同期的7.59億元，年增35.96％，換算今年首季每股稅後盈餘為1.86元，創下歷年同期新高。 (工商 ) #智邦 #首季 #經結算 #較去年同期 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 年增195％ 華通首季獲利爆發 04:102020/05/09 證券．權證 臻鼎-KY 首季獲利大增七成 04:102020/05/09 證券．權證 亞泥中國 首季獲利大減六成 04:102020/05/09 證券．權證 東元首季獲利 11年來新低 04:102020/05/09 證券．權證 大學光 首季業績看俏 04:102020/05/10 證券．權證 《業績-電機》崇友首季每股盈餘1.12元 08:182020/05/11 財經 富邦金4月獲利52億 年增17％ 20:082020/05/11 財經 富邦金4月單月獲利、累計獲利、每股盈餘 均穩居金控第一名 20:522020/05/11 財經 瑞士央行加碼蘋果、奇異股票 04:102020/05/13 全球財經 不畏疫情 玉晶光Q1獲利激增百倍 18:172020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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