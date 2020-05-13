智邦（2345）13日公布首季財報，經結算首季營收為117.24億元較去年同期的111.68億元，出現微幅成長，不過因產品組合優化，首季毛利率19.3％優於去年同期的17.99％，達1.31個百分點，在雙箭齊發下，智邦首季營業利益達11.16億元較去年同期的9.58億元，成長16.5％，經結算今年首季累計稅後淨利為新台幣10.32億元，則明顯優於去年同期的7.59億元，年增35.96％，換算今年首季每股稅後盈餘為1.86元，創下歷年同期新高。

(工商 )