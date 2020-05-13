隨著疫情逐漸趨緩，各國相繼重啟經濟，而德國與韓國在解封後，感染病例都出現回升，市場開始擔憂經濟重啟可能會引爆第二波疫情的擴散。

展望近5個交易日，美國15日即將公布美國4月零售銷售月率，預期衰退一成左右，若能優於市場預期，有機會提振市場對經濟復甦的信心。

國票期貨指出，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的小道瓊期貨，12日跌破短中長期均線後，走勢轉弱，季線也扣抵相對高值，持續下壓，形成上方壓力，未來需慎防疫情再度爆發的風險。

(工商 )