疫情風暴恐再起 美股上檔壓力重 18:212020/05/13 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情逐漸趨緩，各國相繼重啟經濟，而德國與韓國在解封後，感染病例都出現回升，市場開始擔憂經濟重啟可能會引爆第二波疫情的擴散。 展望近5個交易日，美國15日即將公布美國4月零售銷售月率，預期衰退一成左右，若能優於市場預期，有機會提振市場對經濟復甦的信心。 國票期貨指出，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的小道瓊期貨，12日跌破短中長期均線後，走勢轉弱，季線也扣抵相對高值，持續下壓，形成上方壓力，未來需慎防疫情再度爆發的風險。 (工商 ) #疫情 #美國 #扣抵 #解封 #風暴 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情 顛覆購屋決策 04:102020/05/09 財經焦點 日本的口罩經濟學 04:102020/05/10 專題周報 阻絕於境外 境內就可鬆綁 04:102020/05/12 生活新聞 台股衝破萬一 顧立雄解讀上樓梯 04:102020/05/12 政治要聞 美國解封下場恐怖 專家警告：高風險實驗 21:462020/05/12 生活 歐盟經濟嚴峻 04:102020/05/13 論壇廣場 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 大中華基金 近一月強彈 04:102020/05/13 投資理財 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 疫情若再起 經濟學家警告恐重現雷曼危機 17:542020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。