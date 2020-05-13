今年適逢義大利電影大師費里尼（Federico Fellini）百歲冥誕，金馬經典影展特別參與全球「致敬費里尼百年」計畫（Fellini 100），於7月24日至8月13日在台北舉辦「2020金馬經典影展：費里尼100」，將在大銀幕完整重現費里尼執導的24部作品，其中有將近9成為全新修復的4K數位版本。

費里尼在影壇縱橫40餘年，其中1960年以《生活的甜蜜》拿下坎城影展金棕櫚獎，轟動影壇。他更以《大路》、《卡比莉亞之夜》、《八又二分之一》、《阿瑪珂德》贏得四座奧斯卡最佳外語片，並於1993年獲頒奧斯卡終身成就獎，此外也曾連續2年勇奪威尼斯影展銀獅獎，宗師地位，鮮有能及，也影響了史丹利庫柏力克、馬丁史柯西斯、法斯賓達、大衛林區、伍迪艾倫、提姆波頓、大衛柯能堡、阿莫多瓦、庫斯杜力卡等名導。

費里尼以諷刺漫畫和編寫廣播劇起家，直到羅塞里尼邀他加入《不設防城市》編劇後，才決心投入電影。他雖然寫過多部被奉為圭臬的義大利新寫實主義作品，卻不受其限，不僅走出自己的路，甚至超越潮流。他打破夢境與真實、虛構與紀實的界線，獨特的電影語言和影像魅力，連同為電影大師的柏格曼、布紐爾以及作家卡爾維諾都對他推崇備至。

該影展也找來《甜蜜殺機》導演連奕琦與《血觀音》剪接師陳俊宏操刀預告，在費里尼最信任的配樂大師尼諾羅塔的音樂中，巧妙呈現佳作魅力。導演連奕琦說：「純真跟慾望一直是很多電影創作的主題。但是在費里尼電影裡純真跟慾望，特別是性的慾望，非但不對立，甚至在本質上是一體的，這支預告希望能顯現出費里尼這一面的精彩。」

相較於前年的「柏格曼百年紀念影展」，本屆金馬經典影展籌辦「費里尼100」的過程更為曲折，難度也更高。多方與羅馬Luce電影資料館（Istituto Luce Cinecitta）、波隆納電影資料館（Cineteca di Bologna）、義大利電影實驗中心（Cineteca Nazionale）等單位協商，才一網打盡費里尼執導的24部電影作品，而其中九成影片是精密修復處理的4K版本，難得珍貴。

而備受影迷期待的預售滿額禮，今年只要購票滿2500元， 即有機會獲得知名品牌HYDY特別限量客製的「金馬經典款HYDY雙層真空保溫杯」（市值1,100元），這回更一次推出鈦灰色和霧金色兩款設計，就像費里尼遊走在幻想與寫實之間，讓影迷們擇其所好。影癡必買的「超級影癡套組」可用將近65折的超級優惠價格，一次飽覽費里尼所有經典之作，還可同時擁有兩款紀念杯。

「2020金馬經典影展：費里尼100」超級影癡套組於6月8日提前販售，6月20日舉辦選片指南，6月21日起正式售票。因應新冠肺炎病毒防疫需求，影展期間活動現場也會加強防疫措施，包括消毒清潔、測量額溫、配戴口罩及採間隔座位，讓觀眾安心觀影。

「2020金馬經典影展：費里尼100」放映片單：

《賣藝春秋》（The Lights of Variety, 1950），4K數位修復版本

《白酋長》（The White Sheik, 1952），4K數位修復版本

《小牛》（I vitelloni, 1953），4K數位修復版本

《城市愛情故事》（Love in the City, 1953）（《婚姻介紹所》為4K數位修復版本）

《大路》（La strada, 1954），數位修復版本

《騙子》（Il bidone, 1955），4K數位修復版本

《卡比莉亞之夜》（Nights of Cabiria, 1957），4K數位修復版本

《生活的甜蜜》（La dolce vita, 1960），4K數位修復版本

《三艷嬉春》（Boccaccio 70, 1962）（《安東尼博士的誘惑》為4K數位修復版本）

《八又二分之一》（8½, 1963），4K數位修復版本

《鬼迷茱麗葉》（Juliet of the Spirits, 1965），4K數位修復版本

《勾魂懾魄》（Spirits of the Dead, 1968）（《該死的托比》為4K數位修復版本）

《導演筆記》（Fellini： A Directors Notebook, 1969），數位修復版本

《愛情神話》（Fellinis Satyricon, 1969），4K數位修復版本

《小丑》（The Clowns, 1970），數位修復版本

《羅馬風情畫》（Fellinis Roma, 1972），4K數位修復版本

《阿瑪珂德》（Amarcord, 1973），4K數位修復版本

《卡薩諾瓦》（Fellinis Casanova, 1976），4K數位修復版本

《樂隊排演》（Orchestra Rehearsal, 1978），4K數位修復版本

《女人城》（The City of Women, 1980），4K數位修復版本

《揚帆》（The Ship Sails On, 1983），4K數位修復版本

《舞國》（Ginger ＆ Fred, 1986），4K數位修復版本

《費里尼的剪貼簿》（Fellinis Intervista, 1987），4K數位修復版本

《月亮的聲音》（The Voice of the Moon, 1990），4K數位修復版本

(中時 )