民進黨主席卓榮泰今主持最後一場中常會，會後與秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆及林鶴明與媒體茶敘；被問到未來動向；卓、羅及林飛帆都說，「江湖遼闊」；林飛帆更說，「修督誒丟（都會遇到）」

卓榮泰日前被某媒體報導點名「考試院副院長」一職表示；由於此媒體長期報導卓榮泰消息有誤，卓點名某媒體說，目前有一些傳聞，「我要不客氣講，某姓記者過去講我的事情，沒有一件是對的，包含這件事，我敢跟他打賭，一定是錯的」；「過去說我的都是假的，這一次也不會是真的」。

卓說，選完之後，他跟總統一些人事上的討論，所有重點都在於參選的年輕人及黨部年輕人未來工作上如何發揮；至於他個人，確實沒有深入任何討論，「我只跟總統蔣說，不要太費心在我身上。」

卓說，他真的沒有跟總統談過職務，一年多前接黨主席也是這種環境，目前執政團隊人才濟濟，現在防疫期間，人事變動最小防疫效果最大。

至於最有可能入閣或留在執政團隊的林飛帆，卓榮泰「暗示」，「林飛帆的動向充滿彈性、各種可能性 很大未來性 值得大家繼續觀察。

林則說，未來在哪裡並不是太重要，過去一段時間大家花比較多時間部是民進黨未來要做什麼，都是工作上討論，自己也不適合在這個階段談自己去哪裡 引用羅文嘉的話，「江湖遼闊，修督誒丟」。

林表示，他的未來，不適合多講太多，520之後或許新的主席秘書長對人事上的想法，作為幕僚不太適合做太多回應。

這一年多來，與英系摩擦最大、信任感最低的羅文嘉則說，會去那裡，他只能跟大家講，「江湖遼闊」；曾經在乎的事、在乎的人、相信的價值，都不會因為他在哪裡而改變，「我相信的事、有意義的事，我還是會去做，不會因為職務在哪裡有變動，我更珍惜這一年來認識比我年輕的朋友，大概就這個答案」。

被問到，未來是否參選縣市長？他說，「當初要來這個工作，我也沒有意願，意願不是那麼重要了」； 不管什麼腳色，都會善盡公民角色。

(中時 )