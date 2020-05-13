五月初花朵才盛放的雲林縣四湖鄉鐵炮百合祕境，一分地的鐵炮百合最近兩個周末已被遊客買光，看花海要等明年了。（周麗蘭攝）

古坑鄉荷苞山桐花公園對面的竽芯園咖啡庭園，目前仍繁花盛放中，是戶外踏青好去處。（周麗蘭攝）

交通部將推出防疫旅遊，本月底可能有第一個踩線團，雲林縣長張麗善表示，目前正積極規畫「雲東線」、「雲西線」，並持續進行觀光景點整理，將逐步推出雲林景點，也將會有鼓勵縣民「縣內旅遊」方案。

張麗善今（13日）在縣議會施政總報告，發言的議員對她處理新冠肺炎疫情的績效都讚許、零負評，高度肯定雲林縣府這次做得比其它縣市好。

縣議員李明哲關切疫情結束之後，包括農、漁、觀光、餐飲業怎麼復甦？如何把交通部推出的防疫旅遊人潮接到雲林來？

張麗善表示，文觀處本月初已推出「防疫藝起來」戶外活動，鼓勵民眾在防疫原則之下走出戶外，邀請街頭藝人與表演團隊每周末輪流在雲林布袋戲館、斗六雲中街、北港水道頭園區演出，縣府其實已展開後疫情時代的振興策略。

張麗善指出，文觀處、城鄉處也一直在準備雲東、雲西路線的旅遊區塊整理，例如古坑鄉草嶺、石壁、樟湖步道、華山咖啡園區，以及台西、四湖、三條崙、口湖露營區一些小祕境，做點線面的連結，未來會逐步推出。

她說，疫情還未明朗情況下，最簡便、安心的旅遊就是縣內旅遊，在空曠的雲林縣環境旅遊是安心的，已在研擬方案先讓雲林鄉親在地旅遊，在無發燒、戴口罩情況下，搭遊覽車到本縣景點走走，旅遊業者也有收入。

但張麗善強調，台灣已30天沒有本土案例，病毒的隱藏性是不是從大海嘯變成小海浪還不明，疫情不是縣內、國內之事，是國際互通，還是要嚴陣以待，她仍堅持「越先嚴禁的地方越後開放」原則。

(中時 )