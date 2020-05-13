台南鳳梨銷售再傳捷報，日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業採購關廟鳳梨，於南瀛農產國際行銷公司麻豆包裝集貨，13日封櫃啟運580箱共計5.8噸，台南市長黃偉哲也到場見證。但受疫情影響，今年台南愛文外銷市場，訂單還不明朗，以往5月就到果園勘查的貿易商，也都還未行動。

根據農糧署資料，因為新冠肺炎疫情影響，今年鳳梨外銷量比去年同期下滑15.6％，外銷中國占比由97％減少至92％，銷量約為3萬1127公噸，但銷日量卻較去年同期成長逾86％，高達1659公噸，外銷日本占比則由去年的2.2％提升到4.9％，顯示鳳梨外銷上對中國市場依賴減少。

台南的另一項重要農產芒果，6月即將邁入產季，目前玉井、楠西、南化、官田區愛文芒果已陸續套袋。官田農會表示，今年愛文芒果結果情況已趨明朗，預計較去年減少3成左右，但因去年芒果大豐收，今年的產量算是回歸正常，農會、農民產銷壓力將減輕不少。

有農民表示，去年愛文芒果價格崩盤，原本寄望今年產量回歸正常，價格能夠回穩，但受到新冠肺炎疫情影響，屏東愛文芒果外銷受到影響，市面上已有賣3斤100元的低價，台南的愛文7月盛產，如果相關單位沒有超前部署，今年還是有可能面臨產銷壓力。

南化外銷供果園園主王文瑞表示，今年他的愛文結果率不錯，但是目前完全沒有貿易商來洽談外銷量，等5月20日屏東日本線外銷訂單量與價格出來，才能得知今年台南芒果價錢好不好。

楠西的外銷供果園，結果率有的持平、有的大減4成，玉井區的愛文結果率平均也是少了2成，農會經營的台灣下訂，日、韓、大陸取貨模式，今年持續與貿易商接洽中。有危機意識的產銷班，則積極經營宅配、網購市場，把雞蛋分散在不同籃子，擺脫以往仰賴貿易商鼻息的操作模式。

南化農會總幹事溫進添、玉井農會總幹事莊文洲表示，外銷訂單持續洽談中，但因為疫情關係，航運費用漲價，多由貿易商吸收，希望政府同樣有補助，不然羊毛出在羊身上，產地報價也拉抬不起來。

(中時 )