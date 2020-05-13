花蓮縣富里鄉78歲張姓阿嬤失蹤山區3天，當地耆老建議放鞭炮驅走「山精鬼魅」，詭異的是，隔天清晨就在當地人形容的「女鬼瀑布」旁平台被發現，阿嬤形容一直有聽到有少女的聲音牽著她往山區走去。事件傳開，也讓「魔神仔」民間傳說成為 熱門話題。

其實過去「魔神仔」出沒的熱門地區，像是在台灣北部的汐止、平溪山區都時有所聞。過去幾年，陸續發生數起詭異離奇的失蹤案件，連當地消防隊員在搜救過程中遇到無法解釋的經驗 ；近年雖然兩地失蹤案件不若過去那麼頻繁，但當地人仍聞「魔神仔 」色變。

北部這些地區中，汐止大尖山、五指山區過去曾發生離奇失蹤案件，被居民稱為「魔神仔山」名聲最顯著。

「魔神仔」又稱「芒神」，民間流傳「魔神仔」是一種居住山林的 山精，身形如小孩，面容蒼老，穿赤紅衣服，喜歡誘拐老人和孩童， 入山失蹤者發現時往往已死亡數日，或者口中塞泥土、糞便毫無自覺 。

由台灣妖怪研究室團隊主編的《台灣妖怪研究室報告》，「魔神仔」是台灣最常見妖怪。（行人文化提供）

2003年3月底台南林姓男子帶著68老母親來到汐止五指山區柯子林公墓掃墓，到達目的地下車才2分鐘，林男就找不到母親蹤影，報案後連續搜索3天3夜皆毫無所獲；第4天才在失蹤現場3公里外的民宅後 方找到老婦遺體。

警消納悶的是，以老婦身體狀況不可能獨自步行到那麼遠的地方， 居民認為是「魔神仔」作祟。無獨有偶，平溪山區也盛行「魔神仔」傳言，當地更有廢棄礦坑名 為「魔神仔洞」，近年也曾發生數起民眾登山迷路事件，當中還有搜救人員疑似遇到「鬼遮眼」。

當地消防分隊形容，已經多次在平溪山區參與搜救行動， 雖然人最後順利找到，但卻是在來回搜索數次的路段發現，讓他懷疑 有無形力量干擾救援。

台灣也有不少電影題材是以「魔神仔」、「紅衣女孩」這類山野傳奇改編，票房出奇好。（本報系資料照）

不少民間文史專家都建議，若在山區遇到魔神仔，共同的結論是，在山裡被叫喚名子千萬不可以回應，否則容易失去意識，被「魔神仔」帶去人煙罕至地方，再也回不了家。

(中時電子報)