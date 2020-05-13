IC通路商茂綸（6227）受惠高端產品出貨比重拉高，帶動產品組合優化，第一季營收為20億元，約與去年同期持平，然在毛利率提升至8.4％下，第一季稅後淨利達0.52億元，較去年同期大增91.6％，每股盈餘（EPS）0.68元，創近四年來同期新高紀錄。

茂綸指出，高端產品以資料中心及高階網通產品為主，隨著新冠肺炎疫情擴散全球，促使宅經濟趨勢發燒，帶動資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統（HPC）需求增溫，包括Intel、Mellanox與Renesas等產品線第一季在高端產品的出貨量都有明顯提升，本季相關需求依然看俏。

茂綸4月營收為6.9億元，較去年同期減少10.25％，主因東南亞國家於4月陸續封城，影響公司部分出貨，惟待產品出貨時程恢復正常，營收表現可望重返成長軌道。

展望下半年，全球大型資料中心持續擴建，可望帶動Intel、Mellanox高速網卡出貨量成長；Renesas產品線今年將切入工業電腦領域，是該產品線的另一成長動能；此外，Dialog產品線主攻手機充電相關產品，去年接獲手機大廠訂單，今年亦將放量出貨。

(工商 )