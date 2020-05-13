2020.5.13 台東縣：▲蘭嶼海漂垃圾問題嚴重，當地青年行動聯盟每月發起淨灘活動，已邁入第9年。（蘭嶼青年行動聯盟提供／莊哲權台東傳真）

2020.5.13 台東縣：▲蘭嶼海漂垃圾問題嚴重，當地青年行動聯盟每月發起淨灘活動，已邁入第9年。（蘭嶼青年行動聯盟提供／莊哲權台東傳真）

台東蘭嶼每年沿岸都會出現大量海漂垃圾，對景觀及生態造成嚴重威脅，蘭嶼青年行動聯盟近9年來每月主動發起淨灘活動，但是縣議員黃碧妹認為非長久之計，要求環保局協助，環保局代理局長郭建成坦言，海漂垃圾的問題十分棘手，目前已雇用6名當地人協助清理撿拾。

蘭嶼因為地理位置及海流影響，加上1年逾10萬人次的遊客湧入，海漂垃圾密度僅次於北部海面，這些垃圾被浪打上岸後堆積在礁岩間，嚴重威脅自然生態，由當地青年組成的蘭嶼青年行動聯盟，近9年來每個月都會主動發起淨灘活動，當地的民眾及遊客也都會加入淨灘行列，每次撿到的垃圾量逾50大袋。

議員黃碧妹在縣議會工作檢討中表示，蘭嶼青年聯盟的投入值得肯定及嘉許，蘭嶼鄉公所也會號召潛水業者清理海底垃圾，還有環保局也都不定期舉辦淨灘活動，但是畢竟非長久之計，希望環保局有更好的方法，阻絕海漂垃圾。

台東縣環保局代理局長郭建成坦言，海漂垃圾問題相當棘手，很難澈底解決，除了從居民及觀光客宣導以外，也爭取到經費，雇用6位當地人從2月旬下開始執行潮間帶及海灘垃圾清理。

另有當地4家民宿及潛水業者認養4處容易堆積垃圾的熱點；未來在疫情許可下，也將結合各部落，辦理淨灘活動，讓蘭嶼海岸線恢復原來的美麗面貌。

(中時 )