台北市立國樂團在疫情期間，舉辦多場線上直播音樂會，陪伴觀眾度過維持安全社交距離、在家防疫的日子。（北市國提供）

為防疫加油，台北市立國樂團（以下簡稱北市國）邀請朱宗慶打擊樂團一起舉辦「聲東擊西」網路直播音樂會，以東、西方打擊樂器交融演奏，專為抗疫而作的新作《島嶼之歌》，陪伴全球樂迷對抗疫情，將在本周六登場。

作曲家洪千惠是《島嶼之歌》的創作者，她表示全曲可聽見布袋戲歌曲《冷霜子》以及擊樂劇場《泥巴》的旋律，「聽起來有一種大眾熟悉的生活感，描述大家原本穩定的生活節奏，被疫情打亂，歷經波折之後，音樂又回歸團結和光明，期望帶給觀眾希望和力量。」

朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示，直播音樂會選擇的作品，以容易親近的動聽曲目為主，「特別是在疫情期間，更要和觀眾分享音樂的美好，這次選了法國擊樂家、作曲家艾曼紐．賽瓊奈的〈雙重協奏曲〉，有電影配樂的聲響，音樂也非常豐富，還有之前曾和北市國合作過的《飆鼓》，可同時聽見東、西方打擊樂的特色。」

這是北市國舉辦的第三場直播音樂會，前兩場累計的觀賞人次已接近10萬人，北市國團長鄭立彬表示，直播音樂會，越辦越有心得，每一次都有進步空間，還有新嘗試，「雖然現場沒觀眾，有點落寞，但透過網路力量，可突破觀眾的距離限制，這次特別安排中文、英語主持人，希望有更多在國外的觀眾，一起參與欣賞台灣的音樂會。」

由於上一場直播音樂會有觀眾在影片留言區留言：「安可！」誤以為沒有安可曲而「離席」，鄭立彬表示，和現場音樂會必須聽觀眾掌聲，決定要不要有安可曲的作法不同，目前團方舉辦的直播音樂會，一定會準備安可曲回饋觀眾，「留言區有多位小編和觀眾互動，音樂會結束不要急著走開，多等一下，會有彩蛋曲目出現。」

此外，由於兩團同台演出的樂手合計為67人，場地在台北國家音樂廳，為保持安全防疫距離以及方便搬換大型樂器、調度空間，現場特別架設加長、加大舞台，從原有的舞台區延伸到前七排觀眾區，鄭立彬表示，這樣的作法，都是新學到的經驗。

「聲東擊西」網路直播音樂會將於5月16日晚間7點半在Youtube的「TCO Channel」與「朱宗慶打擊樂團Ju Percussion Group」兩個平台同時播出。

(中時 )