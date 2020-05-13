鄭秀文白背心搭熱褲，展現性感撩人好身材。（摘自微博@鄭秀文Sammi ）

鄭秀文（Sammi）在口碑之作《花椒之味》中褪去以往華麗天后的面貌，以樸素造型演出事事拘謹的家中長女，展現內斂演技的實力，第9度入圍香港金像獎卻事與願違再度與獎項無緣，讓許多影迷和影評人大嘆可惜，深感她這次洗盡鉛華的演出，非常值得肯定。但她本人似乎對沒得獎不放心上，13日在微博開心曬出辣照，白背心搭熱褲美胸若隱若現、性感撩人，她發文表示：「夏天最舒服的穿著。白色小背心，永恆不變的喜愛」，網友紛讚她身材好。

這次香港金像獎鄭秀文以《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》雙料入圍最佳女主角，最終仍敗給《少年的你》的周冬雨，雖然鄭秀文幽默表示要很老土的鼓勵自己：「我會繼續努力啊！」但一路相挺的粉絲忍不住哀號，為Sammi創作了一段口訣，「九提金像女主不中，三提金馬女主不中。單提不中，多提也不中；大年不中，小年也不中；喜劇片不中，文藝片不中，警匪片還是不中；冷門不中，黑馬不中，大熱依舊不中」，可以想見影迷的扼腕之心。

《花椒之味》去年曾在台灣上映，溫暖又動人的劇情讓許多觀眾流下感動的淚水，也被鄭秀文的演技深深打動，電影公司特別安排在5月15日重新上映，讓觀眾有機會再次在大銀幕欣賞這部感動人心的優質作品。更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )