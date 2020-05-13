行政院宣布擴大急難紓困金適用範圍後，台南市各區公所連日來湧入大批申請人潮。為加速民眾領取紓困金，各公所也加班趕工審查紓困案件，直到12日累計受理案件數1萬7226件，已核定1427件，累計核定金額1811萬元，核發件數及金額均居全台之冠。

台南市長黃偉哲感謝各區公所同仁加班審查的辛勞付出，也強調，絕對全力配合中央急難紓困政策，對於民眾的紓困申請案，市府將動員所有公所的同仁，集中收件、加班審查，讓符合資格的民眾，能在最短時間內得到紓困金的協助。

黃偉哲還指示各公所盡速受理申請及案件撥款審核，民眾只要未投保軍、公、教、農、勞保等受疫情影響致生活陷困，以及未領取其他紓困補助者，只要攜帶身分證、存款存摺等文件即可提出申請；萬一仍無法提出相關證明者，得以切結書方式提出申請，其他相關證明可補件方式辦理，市府也可直接協助查詢，免實地訪查，幫助受疫情影響致生活困難的民眾度過此次難關。

黃偉哲要求，急難紓困案件要以「從速、從簡、從寬」方式辦理，為簡化流程與文件，各公所將盡速受理申請案件，民眾檢附相關證明資料越齊全，審核及核撥速度就會越快。此外，已領取「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助」的家戶，若戶內有工作能力者符合申請條件，也可提出因應疫情急難紓困的申請。

(中時 )