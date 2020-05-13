面對罷韓來勢洶洶，國民黨主席江啟臣今在中常會時指民進黨，批評民進黨企圖激化對立聲量，以政黨的力量操作罷韓。民進黨主席卓榮泰反控江啟臣有這兩大疏失。

卓榮泰指出，江啟臣第一疏失是，江在當選國民黨主席後，即時到高雄與韓國瑜闢室密談，難道談的與罷韓無關？「這時他的黨務是否已經涉入？請江啟臣自己回憶一下」。

卓榮泰還說，民進黨所成立的「0606高雄市民意觀察小組」與國民黨目前醞釀成立的應變小組截然不同，民進黨是希望透過觀察民意小組，密切注意高雄市民意的趨向、呼籲大家出來投票、要站在歷史正確的一邊做出選擇，並未直接涉入罷韓事件，希望江啟臣不要疏忽民進黨成立民意觀察小組的用意與自己錯誤的認知。

民進黨高雄市議會總召韓賜村，也是罷韓小組成員之一，日前駕車在高雄小港與人發生車禍，疑似被韓賜村撞的余姓鋼鐵廠員工因傷重，送醫後5天不治身亡。

卓榮泰表示，對於受害家屬表示高度關切及致意，這是純粹交通事故，韓議員也還是直接面對處理，當中央也希望韓能嚴正面對，要尊重並必須體認身為一個民代的負責態度。

(中時 )